Nieuws: Nieuwe gezichten in For Honor

Door Rene Groen op 07-01-2017 om 11:06 Ubisoft heeft een nieuwe video naar buiten gebracht waarin ze een drietal nieuwe helden introduceren, alsmede een nieuwe game mode aankondigen. Het eerste nieuwe gezicht betreft de Shugoki, een zwaardere klasse Samurai met meer health dan ieder ander in de game en bewapend met een spiked club. The Vikings worden vertegenwoordigd door de Warlord, een defensieve klasse die een zwaar schild met zich meedraagt. The Knights hebben als laatste The Peacekeepers, een behendige vechter die schade aandoet middels een bleeding status. Dit betekent zoveel als dat je snel wat schade uitdeelt en je weer terugtrekt.



In een video zien we verder een nieuwe mode, Elimination, waarbij het aantal respawns verminderd is. Je zult dan ook goed met je teamgenoeten moeten samenwerken en om een revive moeten vragen als dit nodig is. In deze mode zien we verder ook power-ups.



Titel: For Honor
Type: Game
Releasedatum: 14-02-2017
Ontwikkelaar: Ubisoft
Uitgever: Ubisoft















