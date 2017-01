Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Abzű Nieuws: Shenmue HD domeinnaam vastgelegd

Door Rene Groen op 07-01-2017 om 10:59 Bron: Gematsu SEGA gaf in het verleden al meermaals aan hun klassieke titels opnieuw uit te willen brengen. Afgelopen september voegden ze hieraan toe dat Shenmue en diens sequel tot de favorieten behoorden, hoewel dit nog niet betekende dat er daadwerkelijk remakes aan zaten te komen. Toch zou het zomaar kunnen dat dit groene licht inmiddels wel gegeven is. Wat blijkt namelijk; SEGA of Europe heeft de domeinnaam ShenmueHD.com vast laten leggen. Momenteel is er nog geen content op de website aanwezig, maar het zou dus zomaar kunnen dat de populariteit rondom Shenmue III ervoor gezorgd heeft dat ook het origineel in een nieuw jasje gestoken gaat worden. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat SEGA enkel de naam vast wil leggen zodat er geen andere partij mee aan de haal gaat. Tweeten



Titel: Shenmue III
Type: Game
Releasedatum: TBA
Ontwikkelaar: Ys Net
Uitgever: Ys Net