Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Abzű Nieuws: Project Cars 2 verschijnt rond september

Door Rene Groen op 07-01-2017 om 10:51 Bron: Project CARS Forum Dat racen gelijk staat aan werken bewees Project CARS. De PC, PlayStation 4 en Xbox One titel uit 2015 was enkel weggelegd voor de hardcore fans en de sequel zal geen uitzondering vormen.

quote: “It’s still a very tight run as we’re a bit behind on GUI and Career so nothing is set in stone yet. Current guess is Septemberish."

Eerder liet hij al weten dat geen enkele van de bekende merken zal ontbreken en dat het werk aan de kwaliteitsbewaking reeds begonnen was. Veel details over Project CARS 2 zijn nog niet gegeven, wel weten we dat er meer racing disciplines worden toegevoegd, waaronder off-road sports. Een andere grote feature is de coöperatieve input voor de Career Mode.

Ian Bell, de CEO van ontwikkelaar Slightly Mad Studios, heeft op het officiële forum aangegeven dat deze opvolger rond september uitgebracht moet worden. Het woord dat hij hiervoor gebruikt is "Septemberish":Eerder liet hij al weten dat geen enkele van de bekende merken zal ontbreken en dat het werk aan de kwaliteitsbewaking reeds begonnen was. Veel details over Project CARS 2 zijn nog niet gegeven, wel weten we dat er meer racing disciplines worden toegevoegd, waaronder off-road sports. Een andere grote feature is de coöperatieve input voor de Career Mode. Tweeten



Andere berichten over Project CARS [22-04-2016] GOTY uitgave van Project CARS op 6 mei [04-03-2016] Project CARS krijgt GOTY uitgave [30-09-2015] Aston Martin scheurt naar Project CARS [21-07-2015] Project CARS slaat Wii U over, komt naar NX? [10-06-2015] Project CARS met on-demand DLC model [06-06-2015] Project CARS met één miljoen [29-05-2015] 'Project CARS Wii U was nooit zekerheid.' [26-05-2015] Wii U versie Project CARS in de problemen [18-05-2015] Project CARS [05-05-2015] Project CARS met launchtrailer [05-05-2015] Trophies Project CARS [01-05-2015] Finale carlist van Project Cars bekend [24-04-2015] Project CARS zet multiplayer centraal in video [19-04-2015] Project CARS met tracklijst [17-04-2015] Achievements Project CARS [16-04-2015] Project CARS verschijnt op 7 mei [15-04-2015] Project Cars: 1080p op PS4, 900p op One [10-04-2015] Project CARS met Renault Sport trailer [31-03-2015] Maandelijks gratis auto's in Project CARS [24-03-2015] Project CARS toont locaties [16-03-2015] Tutorialvideo voor Project CARS [11-03-2015] Uitstelvirus treft Project CARS opnieuw [24-02-2015] Prachtige weerseffecten in Project CARS beelden [20-02-2015] Project CARS toont Career Mode [18-02-2015] Project CARS wederom uitgesteld [08-02-2015] Project CARS met gameplaybeelden [05-02-2015] Behind the Stripes Trailer voor Project CARS [29-01-2015] Lange gameplayvideo Project CARS [19-01-2015] Start Your Engines met Project CARS [28-11-2014] Project CARS toont stormachtig weer 10:59 Shenmue HD domeinnaam vastgelegd

10:44 Injustice 2 verschijnt in mei Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Project CARS Type: Game Releasedatum: 07-05-2015 Ontwikkelaar: Slightly Mad Studios Uitgever: Bandai Namco Media:















Meer media Artikelen Games Forum