Nieuws: Injustice 2 verschijnt in mei

Door Rene Groen op 07-01-2017 om 10:44 Bron: Twitter Enkele dagen geleden leek de Xbox website al vroegtijdig uit te lekken dat Injustice 2 eind maart zou verschijnen. Ed Boon was er snel bij om dit te ontkennen en komt nu alsnog met de juiste releasedatum.



It's official! The release date for the Americas is here! pic.twitter.com/caoFzF613B — Injustice2 (@InjusticeGame) 7 januari 2017 Via Twitter lezen we dat het spel op 16 mei verkrijgbaar is binnen Amerika. Bij ons zal dit waarschijnlijk enkele dagen later zijn, maar een definitieve releasedatum voor Europa is nog niet gegeven. Tweeten



