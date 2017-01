Nieuws: Ghost Recon Wildlands in Live Trailer

Door Rene Groen op 07-01-2017 om 10:39 Ubisoft bracht in het verleden al regelmatig live trailers naar buiten om hun games mee te onderstrepen. Ook bij Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands maken ze geen uitzondering, getuige de Red Dit Live Trailer.



