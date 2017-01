Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Preview: Tales of Berseria

Door Joni Philips op 07-01-2017 om 12:14 Bron: Gamed Bandai Namco Games heeft opnieuw een Tales game voor ons in petto. Vanaf eind januari kunnen we op de PC en de PlayStation 4 aan de slag met Tales of Berseria, een Role Playing Game die ons opnieuw tientallen uren moet bezighouden.





Het verhaal speelt zich af in het Holy Midgang Empire, een gigantisch rijk dat over een heel continent spant. Ondanks de macht van dit rijk is er één probleem dat ze niet de baas kunnen: een ziekte die de naam Daemonblight draagt en mensen verandert in breinloze monsters die alles en iedereen aanvallen. Protagoniste Velvet Crowe weet als geen ander hoe zwaar deze ziekte kan toeslaan. Toen ze een kind was, werd bijna haar hele familie uitgemoord wanneer Daemons haar dorp aanvielen tijdens een rode bloedmaan. Enkele jaren later tijdens een volgende bloedmaan loopt het opnieuw mis wanneer haar schoonbroer haar jongere broer opoffert om de Daemonblight af te stoppen. In de nasleep daarvan raakt Velvet zelf geďnfecteerd door de ziekte, waarna ze uit pure woede alle aanwezige Daemons afslacht. Als beloning wordt ze opgesloten in een gevangenis, waarbij ze pas na drie jaar kan ontsnappen: klaar om wraak te nemen op de Daemons en haar schoonbroer die ondertussen is uitgegroeid tot een wereldleider.



Wraak nemen leidt in een Role Playing Game steeds naar een vaak tientallen uren durend avontuur en dat is hier niet anders. Gedurende deze periode reis je door een grote wereld waar je onder andere op zoek kunt gaan naar te verzamelen schatten en extra quests kunt starten. De meeste tijd zal je echter doorbrengen in gevechten, waarbij je snel kennis zal maken met het nieuwe vechtsysteem, het Liberation Linear Motion Battle System. Het gaat om een Real Time vechtsysteem waarin Velvet – of één van de andere speelbare karakters – vrij rondloopt tussen de vijanden. Terwijl ze hier rondloopt, kan ze allerlei aanvallen afvuren, denk aan fysieke aanvallen of speciale vaardigheden, Artes. Op het eerste zicht lijkt dit hectisch, maar om maximale schade uit te delen, moet je juist heel strategisch te werk gaan. Het is een kwestie van kiezen wanneer je aanvalt en wanneer je verdedigt, kijken hoe je best de vijand kunt omringen en bepalen welke aanval het beste past bij welke vijand.





Je moet daarnaast ook rekening houden met je Soul Gauge, een metertje met maximaal vijf delen welke je gebruikt wanneer je Artes gebruikt. Als je Soul Gauge leeg is, kun je dus geen Artes gebruiken. Je kunt nog wel gewone aanvallen lanceren, maar vijanden kunnen ze gemakkelijker blokkeren. Op die momenten heb je dan ook geen andere keuze dan even terug te trekken en te wachten tot je Soul Gauge opnieuw aangroeit. Deze groeit trouwens ook aan met één eenheid wanneer je een vijand hebt verslagen. Artes zijn trouwens niet de enige reden om je Soul Gauge te vullen. Je kunt eveneens een Switch Blast uitvoeren, waarbij je tijdelijk een ander karakter oproept om speciale Artes uit te voeren. Een andere mogelijkheid is de Break Soul die je toelaat een speciale staat te starten waarmee je meer Artes aan elkaar kan linken, maar waardoor de Soul Gauge wel ‘permanent’ korter wordt in dit gevecht. Dit systeem moet zorgen voor heel wat strategische kampen, zodat Tales of Berseria heel wat potentieel heeft om een nieuwe topper te worden. Het finale resultaat zien we eind januari. Hoewel de naam het niet doet vermoeden, is Tales of Berseria geen alleenstaande game. De game speelt zich namelijk af in hetzelfde universum als Tales of Zestiria, waarbij dit een verre voorloper betreft. Het zorgt ervoor dat je Berseria perfect kunt spelen zonder Zestiria ook maar aangeraakt te hebben, maar als je deze game gespeeld hebt, zul je meer leren over het plot van die laatste. Het is een groot verschil met bijvoorbeeld Tales of Xillia 2 en Tales of Symphonia: Dawn of the New World waar kennis van de voorganger redelijk vitaal was. Deze werden namelijk sterker op elkaar ingehaakt zodat je zeker niet uit de boot valt als je Tales of Zestiria nog niet hebt gespeeld. 