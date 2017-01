Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Abzű The Little Acre Nieuws: Sony blikt vooruit naar het komende jaar

Door Rene Groen op 02-01-2017 om 05:21 Hoewel er ongetwijfeld nog genoeg titels uit 2016 zijn die je niet hebt kunnen spelen blikt Sony in een video alvast vooruit naar wat komen gaat. Welke titels hebben jullie interesse? Tweeten



Titel: PlayStation 4 Type: Hardware Releasedatum: 29-11-2013 Ontwikkelaar: Sony Interactive Entertainment Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media:















