Gamed wenst iedereen een prettig 2017

Wat een slecht jaar was dit. Kunnen we even alles opnieuw doen? Er is namelijk werkelijk niets goed gebeurd. Zo zijn de Rode Duivels pas tegen Wales de mist ingegaan, verloor Ash alsnog de Pokémon League in de godverdomde finale en zijn er amper twee CDs van K3 verschenen. Zelfs dat kokkerellen op Mars wanneer Amerika een idioot verkiest, iets waarover we toen nog konden lachen, lukt niet.

De game-industrie bracht ons gelukkig meer pret, met onder andere Pokémon GO dat een gigantische impact kende waarna Super Mario Run ook nog eens alle records verpulverde. We zagen de industrie de eerste stappen in de Virtual Reality zetten en misschien waag ik mezelf binnen een jaar of tien ook eens aan dat experiment. Een andere revolutie zien we bij de consoles, de PlayStation 4 kreeg en de Xbox One krijgt een flink verbeterde versie. Nintendo deed het jaren geleden al met de New Nintendo 3DS, maar we zijn blijkbaar vergeetachtig genoeg om dat te negeren. Wat we ook kunnen vergeten zijn de ellendig lange ontwikkeltijden van The Last Guardian en Final Fantasy XV. Die bleken ondanks de lange wachttijd nog steeds kraakvers. Waarover gaan we nu volgend jaar moeten klagen?



Zelf beleefden we ook een hoop pret, we schotelden onder andere meer dan tweehonderd reviews voor. Slapen doen we wel wanneer we dood zijn, de nachten zijn om te gamen. De jaarlijkse wallen-onder-de-ogen wedstrijd werd geannuleerd wegens te deprimerend. Volgend jaar doen we het echter met plezier nog eens over. En ik beloof dat ik volgend jaar elke maand de Gamekalender oplever, eentje vergeten zoals dit jaar zal niet gebeuren. Ik had zelfs geen tijd om een goede smoes te verzinnen. Maar geen paniek, in juni is er toch niets interessant verschenen.



Het doet ons alvast benieuwen naar volgend jaar. Hopelijk mogen ook al jullie goede voornemens uitkomen en krijg je in 2017 een goed menu van games voorgeschoteld.



De Redactie.