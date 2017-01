Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Nieuws: Charts Japan: Sony's Minecraft met één miljoen

Door Joni Philips op 31-12-2016 om 16:14 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 19 tot 25 december 2016.

01. [3DS] Pokemon Sun / Pokemon Moon – 279,436 (2,858,396)

02. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS – 269,368 (717,528)

03. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 174,180 (512,159)

04. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon! – 132,875 (New)

05. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 51,723 (1,018,699)

06. [3DS] Miitopia – 47,688 (75,621)

07. [PS4] Final Fantasy XV – 39,438 (854,041)

08. [Wii U] Minecraft: Wii U Edition – 32,213 (247,941)

09. [PS4] Yakuza 6: The Song of Life – 29,917 (292,677)

10. [3DS] Sumikko Gurashi Mura wo Tsukurun Desu – 25,442 (131,167)

11. [3DS] Mario Party: Star Rush – 23,708 (127,887)

12. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes – 22,412 (49,085)

13. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo – 22,289 (74,984)

14. [3DS] Osomatsu-san: Matsumatsuri – 16,911 (New)

15. [Wii U] Splatoon – 15,860 (1,532,079)

16. [3DS] Kirby: Planet Robobot – 15,359 (511,880)

17. [3DS] Monster Hunter Stories – 15,021 (n/a)

18. [3DS] New Super Mario Bros. 2 – 14,754 (2,502,935)

19. [PSV] SaGa: Scarlet Grace – 14,499 (79,464)

20. [Wii U] Super Mario Maker – 14,364 (n/a)

Het overtal van Nintendo 3DS games betekent eveneens dat de handheld zelf het ook goed doet. De New Nintendo 3DS XL kent in aanloop naar Kerstmis een goede stijging. Ook de andere platforms kennen een flinke stap voorwaarts, met uitzondering van de Xbox One en de Nintendo 3DS.

New 3DS LL – 111,513 (84,823)

PlayStation 4 – 90,140 (70,031)

PlayStation Vita – 57,170 (36,214)

2DS – 51,077 (39,218)

New 3DS – 13,694 (9,149)

PlayStation 4 Pro – 10,098 (9,317)

Wii U – 8,348 (5,095)

PlayStation 3 – 1,234 (925)

Xbox One – 830 (1,872)

3DS – 169 (226)

3DS LL – 109 (62)

Het was een week waarin de Nintendo 3DS domineerde, maar waarin een PlayStation Vita game de opmerkelijkste prestatie neerzette. De Vita-versie van Minecraft is de eerste Sony-uitgegeven game sinds 2004 die één miljoen exemplaren heeft verkocht op de eigen markt. Dat ze die mijlpaal net bereiken met een game van Microsoft is lekker ironisch. Eveneens ironisch, Minecraft: Wii U Edition blijft de bestverkopende game die Microsoft ooit heeft uitgegeven in Japan.Het overtal van Nintendo 3DS games betekent eveneens dat de handheld zelf het ook goed doet. De New Nintendo 3DS XL kent in aanloop naar Kerstmis een goede stijging. Ook de andere platforms kennen een flinke stap voorwaarts, met uitzondering van de Xbox One en de Nintendo 3DS. Tweeten



Minecraft is van microsoft. niet sony's

Joni Philips (Eindredacteur) op 31-12-2016 om 16:27

Nee, Sony heeft de fysieke versie van Minecraft: PlayStation Edition uitgegeven in Japan. Microsoft heeft enkel de Nintendo en Xbox versies op de markt gebracht daar. Maar ja, het feit dat Minecraft eigendom is van MS, is de reden dat er een hele paragraaf staat over dit ironisch feitje maar dan moet je wel meer dan de titel lezen.

Geen zin

Het is inderdaad wel van MS, alleen uitgegeven op de PS door Sony. Grappig dat mensen dat niet lezen.

Moet er wel bij vermelden dat dit pas de eerste miljoen verkoper is sinds een hele lange tijd.

Moet er wel bij vermelden dat dit pas de eerste miljoen verkoper is sinds een hele lange tijd.

