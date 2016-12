Nieuws: Sophie en Kasumi in Musou Stars video's

Door Joni Philips op 28-12-2016 om 13:16 Bron: Gematsu Omega Force werkt momenteel aan de lopende band aan Warriors games waarin diverse personages - bijvoorbeeld Japanse samurai, Chinese krijgsheren of One Piece karakters - het dienen op te nemen tegen duizenden vijanden tegelijkertijd. Musou Stars laat ons deze horde verslaan als personages uit verschillende Koei Tecmo series waaronder Ninja Gaiden en Atelier. De game verschijnt op PlayStation 4 en Vita.











