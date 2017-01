Gamed verzamelt wekelijks de nieuwste Amerikaanse, Europese en Japanse boxarts voor Packshot Sunday. Het wordt op deze manier zeer gemakkelijk om je lievelingsgame terug te vinden in de winkels.

Japanse Boxart

Europese Boxart

Europese Boxart

Japanse Boxart

Japanse Boxart

Japanse Boxart

Japanse Boxart

Europese Boxart

Europese Boxart

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar brengen we weer een hoop boxarts, een zeer klein overzicht van de games die we het komende jaar zullen zien verschijnen in Europa en Japan.(PlayStation 4, PlayStation Vita)(PlayStation 4)(PC, PlayStation 4, Xbox One)(PC, PlayStation 4, Xbox One)(PlayStation 4)(PC, PlayStation 4, Xbox One)(PC, PlayStation 4, Xbox One)(PC, PlayStation 4, Xbox One)(Nintendo Wii U, PC, PlayStation 4, Xbox One)