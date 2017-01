Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Abzű Nieuws: Beste doelpunten van het jaar in FIFA 17 video

Door Rene Groen op 27-12-2016 om 14:22 Het jaar nadert zijn einde en dus blikken we terug op gebeurtenissen van het afgelopen jaar. FIFA 17 is hier geen uitzondering op en deelt in een video de mooiste doelpunten, inclusief commentaar van Ray Hudson. Tweeten



Titel: FIFA 17 Type: Game Releasedatum: 29-09-2016 Ontwikkelaar: Electronic Arts Uitgever: Electronic Arts Media:





