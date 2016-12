Nieuws: Beelden Birthdays the Beginning

Door Joni Philips op 27-12-2016 om 13:04 Bron: Gematsu Arc System Works werkt momenteel samen met Harvest Moon bedenker Yasuhiro Wada en Toybox Games aan de PC en PlayStation 4 game Birthdays the Beginning. De game is een 'life creation' game waarin je leven creëert en evolueert, van oude planten en dinosaurussen tot de moderne mensheid stuur jij de richting van ontwikkeling. Tweeten



