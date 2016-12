Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Pinball FX 2 - Bethesda Pinball Tennis in the Face Ittle Dew 2 Feature: Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds

Door Stefan van B op 28-12-2016 om 18:09 Bron: Gamed Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Fallout Shelter het licht zag. Voor velen, inclusief ondergetekende, was het een warmhoudertje totdat in november dan eindelijk het langverwachte Fallout 4 verscheen. Voor Bethesda was de game echter meer dan enkel een warmhoudertje, wat resulteerde in een aangename verrassing toen ik terugkeerde naar de post-apocalyptische wereld.



Nucleair winter wonderland.

Bovenstaande omschrijving was van toepassing in de periode dat ik het spel voor het eerst met veel toewijding speelde en is ook nu nog steeds van toepassing op de Fallout Shelter. De afgelopen dagen heb ik echter een geheel nieuwe game leren ontdekken. Natuurlijk heb ik het afgelopen jaar wel eens het één en het ander voorbij zien komen aan aankondigingen met betrekking tot updates, maar deze konden niet rekenen op grote interesse. Om nu geheel opnieuw een Vault te moeten uitbouwen omdat er wat huisdieren aan het spel waren toegevoegd was mij vaak een brug te ver. Echter, wanneer die onontkoombare verveling een keer toeslaat als je bij familie kerst spendeert - vaak in afgelegen dorpen met enkel Pidgey’s en Ratata’s, zonder beschikking tot je gebruikelijke entertainmentproducten – geeft dat reden tot een frisse download van deze post-apocalyptische schuilplaatssimulator.



De stemming zat er al goed in toen ik na het opstarten direct ontdekte dat het in de Wasteland wél sneeuwt. Een fris contrast met de schrale plaatjes die je netvliezen ontvangen wanneer je je neus langs de gordijnen steekt. Daarnaast zijn slaapzalen en in-game restaurants voorzien van schitterende kerstversieringen, inclusief een swingende kerstboom! Een stuk gezelliger dan de van kinderlijke graffiti voorziene treintoestellen die op de kerstavonden dienst doen. Na deze welkome verrassing kon ik voorts ontdekken dat één van de nieuwe te bouwen kamers een heuse kantoorruimte was voor de Overseer. Eenmaal gebouwd kwam de echte verrassing, vanuit dit kantoor kon ik mijn trouwe Vault Dwellers op heuse quests sturen. Billy Brown, Jennifer Graham en Brittany King, waren de uitverkorenen die op eerste Kerstdag naar een andere Vault werden gestuurd om daar de kerstgedachte te verspreiden. Flink bewapend en voorzien van de nodige Stimpaks en Rad-Away’s natuurlijk. Na een barre tocht van wel drie uur kwamen ze terecht in een sneeuwloze woestenij, waar ze na binnenkomst vriendelijk verwelkomd werden en er heuse conversatiemogelijkheden ontstonden. Zou ik mijzelf als een kerstengel gedragen of ging ik de Grinch uithangen? Eenmaal mijn doelstellingen behaald te hebben kon mijn powerteam terug huiswaarts.



'Is dat een Laser Rifle in je broek, of ben je gewoon blij me te zien?'

Deze tocht had vooruitgespoeld kunnen worden als ik in Nuka Quantum had geďnvesteerd. Als zuunige Zeeuw weerhield ik mezelf daar echter van, gezien deze middels microtransacties verkregen worden. Feestvreugde alom toen ik erachter kwam dat je deze zeer giftige, maar net niet dodelijke drankjes ook gewoon buit kunt maken tijdens quests. Ondertussen was mijn homeboy Lawrence Duncan en zijn papegaai Rainbow ook al enige uren op pad toen hij een Super Duper Mart tegenkwam die ik met hem kon verkennen. Deze tochten leveren niet alleen caps, wapens, outfits en Nuka Quantum op, er is ook een hoop rotzooi te vinden. Gelijkaardig aan Fallout 4’s crafting systeem kun je ook hier deze zooi gebruiken om nieuwe wapens en outfits te creëren. Deze toevoegingen maken Fallout Shelter veel meer dan enkel een mobiel spelletje voor tussendoor.



Klinkt dit allemaal serieus? Niets van dat. Humor is een kernaspect van de game, waarmee Fallout Shelter harder straalt dan Koning Willem-Alexander in zijn hermelijnen mantel. Het moment dat mijn Vault Dweller een huis binnenliep en vervolgens op een Raider Rave Party terecht kwam veranderde mijn gegniffel al gauw in een oprechte lach. Natuurlijk is het af en toe hinderlijk dat de game continue aandacht vraagt, maar daarmee heb je in ieder geval een bezigheid als je nieuwe games weer eens eindeloos aan het updaten en installeren zijn. Of voor als je een ongemakkelijk gesprek wilt vermijden door wat langer op de toilet te gaan zitten. Of voor als je in bed ligt, wilt slapen, maar nog net niet kunt slapen en je alle memes op 9Gag al gezien hebt. Fallout Shelter is een fantastische bezigheid voor fans van de serie. Over een week, maximaal twee, ben ik er waarschijnlijk wel weer op uitgekeken, maar dat mag de pret op dit moment zeker niet drukken. Volgende kerst duik ik zeker weer onder! 