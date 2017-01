Nieuws: Arc System brengt Double Dragon IV

Door Joni Philips op 26-12-2016 om 17:33 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Arc System Works geeft binnenkort een eigen draai aan de Double Dragon franchise middels Double Dragon IV voor PC en PlayStation 4. De game is een retro-ogende coöperatieve titel die verder gaat op de uitschakeling van de Shadow Warriors binnen Double Dragon II. Tweeten



16:40 Eerste Gundam Versus gameplaybeelden Reacties (2) Pagina: 1 Gast (62.72.119.xxx) op 27-12-2016 om 12:36 omg heerlijk

MaartenL (Redacteur) op 27-12-2016 om 16:14 [Niv: 463 / Exp: 23145] Hoop dat ze ook Super Double Dragon eens doen. Was één van m'n favoriete Double Dragon games >_<

