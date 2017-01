Nieuws: Beelden Valkyria Revolution

Door Joni Philips op 26-12-2016 om 16:39 Bron: Gematsu SEGA werkt momenteel samen met ontwikkelstudio Media Vision voor Valkyria Revolution voor PlayStation 4, Xbox One en PlayStation Vita, een spin-off voor Valkyria Chronicles die zich afspeelt in een wereld waar Rusland zich sneller heeft kunnen ontwikkelen door de vondst van het mineraal Ragnite, wat een grote bedreiging vormt voor het kleine buurland Judland dat voor zijn vrijheid moet zorgen.



