Door Rene Groen op 26-12-2016 om 10:02 Bron: Twitter Dead Rising 4 bleek een behoorlijke stijlbreuk met de eerdere titels, zo is onder andere de tijdslimiet verdwenen en is de game als geheel niet heel erg moeilijk. Maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in.



As a fan request new difficulty levels are coming early in the new year. #DeadRising4 https://t.co/6vJIh4Rv7Z — Dead Rising (@DeadRising) 24 december 2016 Via het officiële Twitter kanaal is naar buiten gebracht dat het spel begin volgend jaar nieuwe moeilijkheidsgraden zal krijgen. Dat deze toevoeging een aangename is kun je teruglezen in onze review Tweeten



13:32 Vrolijk kerstfeest! Reacties (4) Pagina: 1 Gast (77.172.248.xxx) op 26-12-2016 om 13:26 Jammer dat het op deze manier moet. Na alle verschrikkelijke reviews komen ze er nu pas achter dat het een slecht game design besluit was. Ze proberen het nog wel te verpakken als "we luisteren naar onze fans".

Gast (194.178.108.xxx) op 26-12-2016 om 13:30 Nope. De game is al goed zo. Dit is alleen wat extra's voor de zeikerds

flip122 op 26-12-2016 om 19:07 [Niv: 64 / Exp: 3199] @ gast 194. De game is echt nog niet goed hoor. Al helemaal niet vergeleken met 3. Hij is zeker leuk maar je ziet wel echt dat 4 vol met glitches zit.

Gast (62.195.126.xxx) op 27-12-2016 om 11:27 En drie was al matig, kun je nagaan..

