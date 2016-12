Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Abzű The Little Acre Gravity Rush 2 Nieuws: Charts Japan: Yo-Kai Watch leidt Nintendo 3DS offensief

Door Joni Philips op 22-12-2016 om 14:04 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 12 tot 18 december 2016.

01. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 337,979 / NEW

02. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 199,514 / 2,578,960

03. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 168,072 / 448,160

04. [PSV] SaGa Scarlet Grace – 64,965 / NEW

05. [PS4] Yakuza 6 – 44,592 / 262,760

06. [PS4] Final Fantasy XV – 44,340 / 814,603

07. [3DS] Miitopia – 27,933 / 55,023

08. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes – 26,673 / NEW

09. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 20,488 / 966,976

10. [3DS] Yo-kai watch 3: Sushi/Tempura Busters T-Pack – 17,709 / NEW

11. [WIU] Minecraft: Wii U Edition – 16,315 / 215,728

12. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu – 15,638 / 105,725

13. [3DS] Mario Party: Star Rush – 15,635 / 104,179

14. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 14,535 / 52,695

15. [3DS] New Super Mario Bros. 2 – 14,468 / 2,488,181

16. [PS4] Watch Dogs 2 – 10,995 / 68,796

17. [PS4] The Last Guardian – 10,754 / 93,014

18. [3DS] Kirby: Planet Robobot – 10,678 / 496,521

19. [WIU] Splatoon – 8,654 / 1,516,219

20. [3DS] Mario Kart 7 – 8,299 / 2,694,863

Het Nintendo 3DS offensief onder leiding van Yo-kai Watch 3: Sukiyaki heeft een duidelijk effect op de verkopen, de Nintendo 3DS grijpt daardoor de leiding van de PlayStation 4. De Nintendo 2DS en PlayStation Vita zagen ook een flinke stijging.

New 3DS LL – 84,823 (67,247)

PlayStation 4 – 70,031 (82,218)

2DS – 39,218 (33,439)

PlayStation Vita – 36,214 (22,314)

PlayStation 4 Pro – 9,317 (7,499)

New 3DS – 9,149 (7,887)

Wii U – 5,095 (4,656)

Xbox One – 1,872 (1,245)

PlayStation 3 – 925 (853)

3DS – 226 (314)

3DS LL – 62 (88)

Nieuwkomer Yo-kai Watch 3: Sukiyaki greep overtuigend de leiding. SaGa Scarlet Grace belandde op de vierde plaats, achter Pokémon Sun/Moon en Super Mario Maker for 3DS. Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes debuteerde op de achtste plaats.Het Nintendo 3DS offensief onder leiding van Yo-kai Watch 3: Sukiyaki heeft een duidelijk effect op de verkopen, de Nintendo 3DS grijpt daardoor de leiding van de PlayStation 4. De Nintendo 2DS en PlayStation Vita zagen ook een flinke stijging.



