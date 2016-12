Nieuws: Sword Art Online: Hollow Realization toont patch

Door Joni Philips op 22-12-2016 om 13:42 Bandai Namco lanceerde vorige maand een nieuwe Sword Art Online, Hollow Realization, op PlayStation 4 en Vita. Sinds de release werkt Bandai aan een patch die onder andere nieuwe karakters naar de titel brengt.



