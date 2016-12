Nieuws: Minecraft Wii U met Holiday 2016 update

Door Joni Philips op 22-12-2016 om 13:35 Bron: Nintendo-Everything Microsoft lanceerde hun succesvolle Minecraft franchise een jaartje geleden op de Wii U, een verjaardag die nu wordt gevierd met een grote update die wordt voorgesteld in onderstaande trailer. Tweeten



Andere berichten over Minecraft [13-11-2016] Xbox Ender Update voor Minecraft [08-12-2015] Minecraft op 17 december naar Wii U [15-06-2015] [E3] Microsoft toont Hololens met Minecraft [02-10-2014] Minecraft met retaildatum voor Xbox One [19-09-2014] Minecraft op 3 oktober naar PS4 [03-09-2014] Xbox One editie van Minecraft komt vrijdag [21-08-2014] Sony vindt Minecraft bug [15-08-2014] [GC] Minecraft toont Vita versie [13-08-2014] [GC] Minecraft klaar voor laatste tests [13-06-2014] [E3] Trailer Minecraft PS4 [11-06-2014] [E3] Beelden Minecraft Vita [25-05-2014] Nieuwe MineCraft versies in augustus [11-05-2014] Minecraft werelden beperkt door savegames [27-04-2014] Minecraft Xbox 360 saves overdraagbaar [25-04-2014] Minecraft in Q2/Q3 naar Vita en PS4 [17-04-2014] Minecraft naar winkels [11-04-2014] Minecraft Pocket Edition met 21 miljoen [08-04-2014] The Simpsons doen een Minecraft intro [06-04-2014] Minecraft: Xbox 360 Edition met twaalf miljoen [31-03-2014] Minecraft bijna afgewerkt op de Xbox One [26-01-2014] Minecraft met één miljoen [26-12-2013] Minecraft naar Wii U? [19-12-2013] Marvel Avengers skins naar Minecraft [18-12-2013] Trophies Minecraft [17-12-2013] Minecraft morgen naar de PlayStation 3 [15-12-2013] Minecraft met nieuwe cijfers [30-09-2013] Vader ziet Minecraft als dader voor wapens [03-09-2013] Minecraft krijgt Mass Effect Mash-Up Pack [20-08-2013] [GC] [Upd.] Minecraft naar PS3, PS4 en Vita [01-07-2013] Minecraft met zeven miljoen 13:38 Nieuwe Monster Hunter XX beelden

13:32 Pokémon Sun en Moon Anime blikt vooruit Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.