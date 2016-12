Nieuws: Pokémon Sun en Moon Anime blikt vooruit

Door Joni Philips op 22-12-2016 om 13:32 Bron: Nintendo-Everything Animatiestudio Oriental Light & Magic werkt momenteel aan een nieuw Pokémon seizoen op basis van de Pokémon Sun en Moon games. Het is onder andere het moment om over te schakelen op een nieuwe animatiestijl en een nieuw uitgangspunt, Ash gaat nu naar een Pokémon School en neemt deel aan de Trials. Tweeten



