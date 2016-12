Gamed Gamekalender Packshot Sunday - Deel 197 Gamed Gamekalender November 2016 Packshot Sunday - Deel 196 Nieuws: Unreal Engine 4 verraadt Switch settings

Door Redneckerz op 22-12-2016 om 13:22 Bron: NeoGAF Toen de Nintendo Switch werd aangekondigd, werd er gelijk een lijstje ontwikkelhuizen en uitgevers bekend gemaakt, waaronder Epic Games. Hun Unreal Engine 4 is geschikt voor de Switch. Vandaag leren we via een ontwikkelaar meer hierover.



Zo blijkt er in de code een vermelding staan van de termen Wolf, WolfSea en WolfAir. Deze bleken na een update van Unreal Engine 4 veranderd te zijn naar Switch, SwitchConsole en SwitchHandheld. Dit zou kunnen wijzen op de codenaam die door Nintendo wordt vrijgegeven voor ontwikkelaars. De UE4 settings voor Switch zijn als volgt (Let op: technische tekst!):

quote:

[Switch DeviceProfile]

+CVars=sg.ViewDistanceQuality=2

+CVars=sg.AntiAliasingQuality=2

+CVars=sg.ShadowQuality=2

+CVars=sg.PostProcessQuality=2

+CVars=sg.TextureQuality=2

+CVars=sg.EffectsQuality=2

+CVars=r.ScreenPercentage=100



[SwitchConsole DeviceProfile]

DeviceType=Switch

BaseProfileName=Switch



[SwitchHandheld DeviceProfile]

DeviceType=Switch

BaseProfileName=Switch

+CVars=sg.ViewDistanceQuality=1

+CVars=sg.AntiAliasingQuality=1

+CVars=sg.ShadowQuality=1

+CVars=sg.PostProcessQuality=1

+CVars=sg.TextureQuality=1

+CVars=sg.EffectsQuality=1

+CVars=r.ScreenPercentage=66



M3d10n geeft aan dat de handheld, wanneer deze undocked is, Unreal Engine 4 op 66% van 1080p laat draaien, wat precies de 720p oplevert die de scherm resolutie van de Switch handheld omhelst. Tevens zegt hij dat de SwitchConsole settings (De bovenste settings) een slag lager zijn dan de standaard Unreal Engine 4 instellingen die worden gebruikt voor PC, PlayStation 4 en Xbox One.



Om dit te benadrukken, meldt M3d10n dat de Switch variant van de Unreal Engine 4 hetzelfde is als de desktop versie, en niet de mobiele versie zoals die op vergelijkbare ARM hardware wordt gebruikt. Als laatste meldt hij dat ook twee verwijzingen in de broncode heeft gevonden van ''WolfUT'', wat naar alle waarschijnlijkheid een prototype van Unreal Tournament is die op de Switch draait om te kijken naar mogelijke problemen met de hardware. Deze geven een indicatie, maar niet meer dan dat, van hoe Unreal Engine 4 titels er uit zullen zien op Switch. Deze ontwikkelaar, beter bekend bij GAF als M3d10dn, werkt aan een titel die de Unreal Engine 4 gebruikt. Hij kwam erachter dat in de broncode een update is geweest die per abuis nieuwe info verraadt over de Nintendo Switch.Zo blijkt er in de code een vermelding staan van de termen Wolf, WolfSea en WolfAir. Deze bleken na een update van Unreal Engine 4 veranderd te zijn naar Switch, SwitchConsole en SwitchHandheld. Dit zou kunnen wijzen op de codenaam die door Nintendo wordt vrijgegeven voor ontwikkelaars. De UE4 settings voor Switch zijn als volgt (Let op: technische tekst!):M3d10n geeft aan dat de handheld, wanneer deze undocked is, Unreal Engine 4 op 66% van 1080p laat draaien, wat precies de 720p oplevert die de scherm resolutie van de Switch handheld omhelst. Tevens zegt hij dat de SwitchConsole settings (De bovenste settings) een slag lager zijn dan de standaard Unreal Engine 4 instellingen die worden gebruikt voor PC, PlayStation 4 en Xbox One.Om dit te benadrukken, meldt M3d10n dat de Switch variant van de Unreal Engine 4 hetzelfde is als de desktop versie, en niet de mobiele versie zoals die op vergelijkbare ARM hardware wordt gebruikt. Als laatste meldt hij dat ook twee verwijzingen in de broncode heeft gevonden van ''WolfUT'', wat naar alle waarschijnlijkheid een prototype van Unreal Tournament is die op de Switch draait om te kijken naar mogelijke problemen met de hardware. Deze geven een indicatie, maar niet meer dan dat, van hoe Unreal Engine 4 titels er uit zullen zien op Switch. Tweeten



15:56 Steep ontvangt update 1.02 Reacties (9) Pagina: 1 Gast (213.127.69.xxx) op 22-12-2016 om 15:18 Dragon Queast XI draait op U4 en komt naar de Switch, het is nog even kijken of games als Tekken 7 er ook op kunnen draaien of een beetje downgraden.

Gast (62.195.126.xxx) op 22-12-2016 om 15:31 Deze machine loopt al achter voor de release..

Redneckerz (Redacteur) op 22-12-2016 om 16:14 [Niv: 162 / Exp: 8123] @ Gast 62.195:



Het gebruikt dezelfde renderer als de andere platformen, heeft dezelfde featureset als de andere platformen en ARM is een algemene standaard. Nintendo target een hele andere doelgroep.



Jij behoort duidelijk niet tot die doelgroep, dus waarom zon opmerking?

Gast (62.195.126.xxx) op 22-12-2016 om 17:35 Omdat dat kan op een forum, je kunt je mening of gedachten uiten..

Redneckerz (Redacteur) op 22-12-2016 om 18:05 [Niv: 162 / Exp: 8123]



Dit is echter geen forum Een opmerking zoals die van jou komt dan wat loos over. Misschien wat meer onderbouwing voor je stelling?



Want ik kan mij er wel in vinden dat je zoiets iets zegt op basis van de CPU cores, oid @ Gast 62.195:Dit is echter geen forumEen opmerking zoals die van jou komt dan wat loos over. Misschien wat meer onderbouwing voor je stelling?Want ik kan mij er wel in vinden dat je zoiets iets zegt op basis van de CPU cores, oid

Gast (78.21.5.xxx) op 22-12-2016 om 18:35 @Redneckerz. Gast 62.195 heeft ergens een punt. Ik vind de Games van Nintendo geweldig, maar om meer van die games te krijgen moet de console goed verkopen. Men is nu al aan het klagen over de specs van de switch. De consument kijkt blijkbaar meer en meer naar performance dan naar Gameplay, of hebben liefst beide. Ik ben persoonlijk teleurgesteld in het aantal Games die ze hebben uitgebracht op de Wiiu. Ik hoop dat de switch beter verkoopt, dan zullen er wel meer games verschijnen dan op de Wiiu. Het portable gedeelte zou veel goed kunnen maken. Afwachten dus.

Beretta-1992 op 22-12-2016 om 19:10 [Niv: 55 / Exp: 2747] Zeg NEE tegen 720p.

Gast (62.140.132.xxx) op 22-12-2016 om 20:53 Wel grappig dat gast 62 het baseerd of specs die onvolledig geleverd zijn plus het feit dat het hier om settings gaat en niet specs

MaartenL (Redacteur) op 22-12-2016 om 21:02 [Niv: 462 / Exp: 23125]



Op zich goed dat de batterij daardoor langer mee kan gaan maar eerst eens wat beelden zien van hoe serieus deze settings impact hebben vanwege de lagere performance in handheld mode.



Als de impact niet al te groot is, kan ik er mee leven. Als het een lagfest tot en met wordt of gewoon onduidelijke graphics krijgt dan is het wel vrij storen.



Time will tell De specs waren eerder al aan bod gekomen en natuurlijk gaat de Switch in handheld mode niet 100% performance kunnen gebruiken maar het heeft nog steeds een zware dip in performance in die modus.Op zich goed dat de batterij daardoor langer mee kan gaan maar eerst eens wat beelden zien van hoe serieus deze settings impact hebben vanwege de lagere performance in handheld mode.Als de impact niet al te groot is, kan ik er mee leven. Als het een lagfest tot en met wordt of gewoon onduidelijke graphics krijgt dan is het wel vrij storen.Time will tell

