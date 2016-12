Nieuws: Steep ontvangt update 1.02

Door Rene Groen op 21-12-2016 om 15:56 Vanaf morgen is update 1.02 verkrijgbaar voor Steep en deze brengt een groot aantal verbeteringen met zich mee. Op basis van feedback van pers en community zijn onder andere de map en besturing verbeterd. De map wordt aangevuld met een progressiesysteem. Zo zien spelers welke uitdagingen zij hebben voltooid en welke ze nog niet eerder hebben gespeeld. Ook is de besturing nu responsiever. Spelers kunnen nu gemakkelijker trucs uit hun mouw schudden. Daarnaast zijn er nog een hoop kleinere verbeteringen doorgevoerd, die hier terug te vinden zijn. Tweeten



