Mafia 3 voegt custom rides en races toe

Door Rene Groen op 21-12-2016 om 15:54 2K en Hangar 13 hebben vandaag een gratis nieuwe update voor Mafia III gereleased. In deze grote update kunnen spelers meedoen in races, wagens customizen en meer! Doe mee aan een serie races in-en rond de straten van New Bordeaux. Win zes circuit lap races en zes point-to-point races om nieuwe customizations en een nieuwe auto te winnen. Customize het wagenpark van Lincoln met verschillende decals, uitlaten, spoilers, superchargers en wielen. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe outfits en een custom geweer verkrijgbaar voor Lincoln.



15:53 Nieuwe Sniper: Ghost Warrior 3 missie onthuld Reacties (4) Pagina: 1 Gast (84.31.86.xxx) op 21-12-2016 om 22:25 9 jaar te laat helaas.

Gast (80.60.235.xxx) op 22-12-2016 om 10:00 Je abortus?

Gast (87.214.216.xxx) op 23-12-2016 om 17:37 Hahaha

Gast (145.15.244.xxx) op 24-12-2016 om 09:58 Beter laat dan nooit.

