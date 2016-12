Nieuws: Nieuwe Sniper: Ghost Warrior 3 missie onthuld

Door Rene Groen op 21-12-2016 om 15:53 CI Games, ontwikkelaar van de Sniper: Ghost Warrior-serie en Lords of the Fallen, laat ons de donkere ruimtes van een slachthuis verkennen, dat zich bevindt op een niet eerdere getoonde map van Sniper: Ghost Warrior 3. Diep verscholen in de bergen van Georgië wordt een Amerikaanse gevangene vastgehouden in een oud slachthuis, dat door de separatisten wordt gebruikt om lichamen te laten verdwijnen. Aanschouw hoe de Amerikaanse marinier Jon North zijn vaardigheden gebruikt om de gevangene snel en efficiënt te redden.



Een goede voorbereiding op de missie en een uitgebreide selectie wapens stellen Jon North in staat zijn potentie volledig te benutten. Nieuw in de Sniper: Ghost Warrior-serie is de drone, die met de juiste upgrades een voordeel kan opleveren bij het binnentreden van het gebied. De Sniper-vaardigheid, gebruikt om de op wacht staande separatisten te elimineren, en de Ghost-vaardigheid, gebruikt om de vijand in volledige stilte te elimineren met een mes, maken het makkelijk om te infiltreren en exfiltreren.



Jij bent Jonathan North, een Amerikaanse sniper die achter vijandige linies is gedropt in Noord-Georgië, nabij de Russische grens. Verken grote, open omgevingen met dynamische weersomstandigheden en een dag/nacht-cyclus die invloed uitoefenen op je missie en beslissingen. Pas wapens, voertuigen, gereedschappen en drones aan en maak gebruik van de drie gameplay-pilaren: Sniper, Ghost en Warrior.



Sniper: Ghost Warrior 3 is vanaf 4 april 2017 beschikbaar op PC, PlayStation 4 en Xbox One.



Tweeten



Andere berichten over Sniper: Ghost Warrior 3 [17-10-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 wederom uitgesteld [30-09-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 toont zijn open wereld [18-08-2016] [GC] Gameplay demo Sniper Ghost Warrior 3 [04-08-2016] Trailer Sniper: Ghost Warrior 3 [13-06-2016] Sniper Ghost Warrior 3 naar 2017 [23-07-2015] 25 minuten van Sniper: Ghost Warrior 3 [15-07-2015] Sniper Ghost Warrior 3 met Trailer [17-06-2015] [E3] Eerste Sniper: Ghost Warrior 3 beelden [22-04-2015] [E3] Sniper: Ghost Warrior 3 maakt opwachting [16-12-2014] Sniper: Ghost Warrior 3 aangekondigd 15:54 Mafia 3 voegt custom rides en races toe

14:59 Until Dawn met PS3 prototype footage Reacties (1) Pagina: 1 MaartenL (Redacteur) op 21-12-2016 om 21:30 [Niv: 463 / Exp: 23133] Sheesh, na deel 2 nog niks geleerd?



Dit is gewoon herhaling tot en met en dan een beetje doen alsof spoorzoeken of een drone iets nieuws is.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Sniper: Ghost Warrior 3 Type: Game Releasedatum: 27-01-2017 Ontwikkelaar: City Interactive Uitgever: City Interactive Media:





Meer media Artikelen Games Forum