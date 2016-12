Nieuws: Until Dawn met PS3 prototype footage

Door Redneckerz op 21-12-2016 om 14:59 Bron: NeoGAF Until Dawn was een titel die bijzonder lang in ontwikkeling bleek te wezen totdat ontwikkelaar Supermassive Games de titel eindelijk op de PlayStation 4 uitbracht, gebruik makend van technologie van Guerilla. Nu zijn er PlayStation 3 beelden opgedoken, die een hele andere Until Dawn laten zien.



14:31 Maandje vertraging voor Touhou Genso Wanderer Reacties (2) Pagina: 1 Gast (217.119.236.xxx) op 21-12-2016 om 15:05 Best interesant om te zien. Ander soort gameplay ook. Ben benieuwd hoe de uiteindelijke versie eruit zou hebben gezien. Dit is wel een huge verschil met de PS4.

elemeNt op 22-12-2016 om 12:14 [Niv: 121 / Exp: 6068] Ik vond het een leuke game ook op de ps4

