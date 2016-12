Nieuws: Maandje vertraging voor Touhou Genso Wanderer

Door Joni Philips op 21-12-2016 om 14:31 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Mediascape werkt momenteel aan een significante Westerse push voor hun Touhou games. Nippon Ichi Software America lanceert binnenkort hun Roguelike Role Playing Game Touhou Genso Wanderer in het Westen voor PlayStation 4 en PlayStation Vita. De fysieke PlayStation 4-versie wordt hierbij gebundeld met Touhou Double Focus. Nippon Ichi Software America wilde de games origineel lanceren op 10 februari 2017, maar het heeft de game nu kort uitgesteld. De titel zal nu pas op 21 maart in Noord-Amerika komen en op 24 maart in Europa. Tweeten



Titel: Touhou Genso Wanderer Type: Game Releasedatum: 24-03-2017 Ontwikkelaar: Mediascape Uitgever: Nippon Ichi Software Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum