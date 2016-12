Nieuws: Eerste gameplay Voodoo Vince Remastered

Door Joni Philips op 21-12-2016 om 14:18 Bron: IGN Ontwikkelhuis Beep Games werkt momenteel onder leiding van Voodoo Vince bedenker Clayton Kauzlaric aan een terugkeer van de puzzel-platformgame. In Voodoo Vince Remastered speel je als voodoo pop die mysterieuze krachten heeft. Samen ga je op zoek naar zijn zijn bezitter, Madam Charmaine, terwijl je langs onder andere moerassen en vervloekte begraafplaatsen trekt. Tweeten



14:10 Cinematic Trailer Warhammer 40,000: Dawn of War III Reacties (1) Pagina: 1 Gast (91.178.43.xxx) op 21-12-2016 om 19:59 ik vond deze game de max



